No! Questi alimenti non sono fatti con la plastica (Di lunedì 27 febbraio 2023) Dopo gli insetti nel cibo, c'è un nuovo spauracchio tra gli utenti social: la plastica. C'è chi sostiene che materiali plastici vengano inseriti a tradimento negli alimenti di consumo comune. Il tutto, come avviene nella narrazione distorta sugli insetti, per aggiungere proteine laddove non dovrebbero esserci. Come abbiamo visto varie volte (ad esempio, qui, qui, e qui), le proteine sono contenute in moltissimi alimenti, e sono un elemento nutrizionale di cui gli esseri umani non possono fare a meno. È per questo che associare la parola «proteine» a presunte modifiche del cibo non ha alcun senso. Nel post di cui ci occupiamo in questo articolo si parla di «proteine in polvere di plastica», presunto elemento di partenza del riso plastificato e altri ...

