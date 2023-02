No! Questa foto non proviene da «un libro scolastico per bambini di 4 anni» (Di lunedì 27 febbraio 2023) La Spagna ultimamente si sta distinguendo per le sue scelte progressiste. L’attuale governo di centrosinistra (Partito Socialista-Unidas Podemos) ha infatti introdotto novità significative, dall’aborto al congedo mestruale. E scatenato l’indignazione dei più conservatori, che spesso si manifesta anche attraverso la diffusione di bufale: è il caso di un libro di testo per bambini a dir poco controverso. Per chi ha fretta: Circola su Facebook un allarme collegato a una presunta pagina tratta da «un libro scolastico per bambini di 4 anni edito in Spagna» Nell’immagine si vede una ragazzina intenta a esplorare i propri genitali Il testo da cui proviene la foto, in realtà, è consigliato a lettori più grandi, e non viene fatto leggere nelle ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 febbraio 2023) La Spagna ultimamente si sta distinguendo per le sue scelte progressiste. L’attuale governo di centrosinistra (Partito Socialista-Unidas Podemos) ha infatti introdotto novità significative, dall’aborto al congedo mestruale. E scatenato l’indignazione dei più conservatori, che spesso si manifesta anche attraverso la diffusione di bufale: è il caso di undi testo pera dir poco controverso. Per chi ha fretta: Circola su Facebook un allarme collegato a una presunta pagina tratta da «unperdi 4edito in Spagna» Nell’immagine si vede una ragazzina intenta a esplorare i propri genitali Il testo da cuila, in realtà, è consigliato a lettori più grandi, e non viene fatto leggere nelle ...

