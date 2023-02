No, questa acqua non è “infiammabile” per il deragliamento del treno merci in Ohio (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il 22 febbraio 2023 è stato pubblicato su Facebook il video di una donna che, all’interno di una cucina, posiziona un fiammifero acceso sotto il getto d’acqua che scende da un rubinetto. Il fiammifero inizialmente si spegne, poi d’improvviso si riaccende producendo una fiammata. Le immagini sono accompagnate da un commento scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook, che recita: «In Ohio l’acqua è infiammabile da quando il treno carico di cloruro di vinile è deragliato, rilasciando nell’aria diverse tonnellate di questa pericolosissima composizione». Il riferimento è al deragliamento (e al conseguente incendio) di un treno merci che trasportava sostanze chimiche, verificatosi lo scorso 3 febbraio a East Palestine, in ... Leggi su facta.news (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il 22 febbraio 2023 è stato pubblicato su Facebook il video di una donna che, all’interno di una cucina, posiziona un fiammifero acceso sotto il getto d’che scende da un rubinetto. Il fiammifero inizialmente si spegne, poi d’improvviso si riaccende producendo una fiammata. Le immagini sono accompagnate da un commento scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook, che recita: «Inl’da quando ilcarico di cloruro di vinile è deragliato, rilasciando nell’aria diverse tonnellate dipericolosissima composizione». Il riferimento è al(e al conseguente incendio) di unche trasportava sostanze chimiche, verificatosi lo scorso 3 febbraio a East Palestine, in ...

