Nissan - Più elettriche nei piani per il 2030 (Di lunedì 27 febbraio 2023) La Nissan ha deciso di imprimere un colpo di acceleratore alle strategie di elettrificazione. In particolare, la Casa di Yokohama ha modificato il piano "Nissan Ambition 2030" per tener conto di un maggior numero di lanci di prodotto: entro la fine del decennio, saranno introdotte sul mercato globale 27 novità elettrificate (a batteria o dotate del sistema proprietario e-Power), quattro in più rispetto ai programmi originari. Le sole elettriche saranno 19, contro le precedenti 15. Il peso sui volumi. Con i nuovi lanci, il mix di elettrificazione delle vendite previsto per il 2030 per i brand Nissan e Infiniti sale dal 50% al 55%, con gran parte dell'incremento legato a un'accelerazione in Europa. Infatti, nel Vecchio continente il peso delle elettrificate dovrà passare, già entro il ...

