Nikita Pelizon: massaggio hot a Matteo Diamante al Gf vip, ritorno di fiamma tra i due? (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nikita Pelizon fa un massaggio a Matteo Diamante. Mentre il pomeriggio nella Casa scorre lento, i due VIP si rifugiano in camera da letto per un momento di intimità. Nikita Pelizon massaggio Matteo Diamante Solo pochi giorni fa Milena Miconi aveva stuzzicato Matteo Diamante e Nikita Pelizon con domande sul loro rapporto, cercando di capire ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 27 febbraio 2023)fa un. Mentre il pomeriggio nella Casa scorre lento, iVIP si rifugiano in camera da letto per un momento di intimità.Solo pochi giorni fa Milena Miconi aveva stuzzicatocon domande sul loro rapporto, cercando di capire ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Steefania13 : RT @Steefania13: #gfvip #thepisis #incorvassi #oriele Questo è per te e le 75 nikiters/donnalisi decerebrate che hanno messo mi piace Bes… - vonveda2019 : RT @Steefania13: #gfvip #thepisis #incorvassi #oriele Questo è per te e le 75 nikiters/donnalisi decerebrate che hanno messo mi piace Bes… - anna_sole_7 : RT @IsaeChia: #GfVip 7, Patrizia Rossetti: “Nikita Pelizon? È vera, non recita. I #Donnalisi? Hanno entrambi ragione e entrambi torto perch… - Steefania13 : #gfvip #thepisis #incorvassi #oriele Questo è per te e le 75 nikiters/donnalisi decerebrate che hanno messo mi pia… - L_AdeleShasa : RT @L_AdeleShasa: Votate, solo, Nikita Pelizon [non dividete i voti] ! Grazie #nikiters #nikivip #gfvip #GFVIP #nikelle #gintonic -