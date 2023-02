Nigeria, le fiamme di un incendio devastano il piu' grande mercato di Maiduguri (Di lunedì 27 febbraio 2023) I vigili del fuoco combattono e cercano di domare le fiamme di un incendio che ha distrutto il piu' grande mercato della citta' nord - orientale di Maiduguri, in Nigeria, radendo al suolo centinaia di ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 febbraio 2023) I vigili del fuoco combattono e cercano di domare ledi unche ha distrutto il piu'della citta' nord - orientale di, in, radendo al suolo centinaia di ...

