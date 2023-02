Niente Serie A, il trequartista ha scelto la Premier (Di lunedì 27 febbraio 2023) Manor Solomon è stato più volte accostato all'Italia ma il suo destino pare essere ancora in Inghilterra. Il giocatore in... Leggi su calciomercato (Di lunedì 27 febbraio 2023) Manor Solomon è stato più volte accostato all'Italia ma il suo destino pare essere ancora in Inghilterra. Il giocatore in...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Dicono che i diritti della serie A senza la #Juventus non valgano niente: fa ridere, ma liberi di pensarlo. Di cert… - unsaidemily12 : RT @pjecuro: esempio naditza, la sua storia personale era una tra le più interessanti della serie ed è stata completamente eclissata per di… - CugnoniLorena : RT @mrsrosagaia: surreale come skam 6 al primo giorno di riprese ci abbia già dato contenuti mentre di quell'altra serie sui liceali ancora… - AbruzzesePaolo : @ardigiorgio Della serie 'Quando il nulla incontra il niente'?????? - legodiary : RT @mrsrosagaia: surreale come skam 6 al primo giorno di riprese ci abbia già dato contenuti mentre di quell'altra serie sui liceali ancora… -