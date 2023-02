Nelle chat dei trafficanti di migranti: ecco cosa abbiamo trovato (Di lunedì 27 febbraio 2023) Siamo entrati nei gruppi in cui scafisti e intermediari organizzano le partenze dei migranti per l'Italia: ecco quello che abbiamo trovato Leggi su ilgiornale (Di lunedì 27 febbraio 2023) Siamo entrati nei gruppi in cui scafisti e intermediari organizzano le partenze deiper l'Italia:quello che

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... manuluzi : Come faccio a trovare delle #emoticon della #Schlein da utilizzare nelle chat coi miei coetanei? ?? - AlessandroArcu7 : @commissariatops Vi scrivo per capire come segnalare ed intervenire in merito alla seguente situazione. Controlland… - GianpietroLuch1 : BG.Ho Bisogno di te mia cara cuccy @Sallyhaibisogno nelle mie giornate fredde ho bisogno delle tue tette sia… - alessandrowords : @dayfootball1981 Per quanto il tipo di contenuto e le modalità siano simili a mio avviso la chat nelle live su yt è… - SniffyBau : RT @AlPacifista: Secondo me questa -- FEMMINISTA -- ha incontrato bassetti nelle chat koreane. -