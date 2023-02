Nella strage di Cutro 13 bimbi morti Il capo dei sommozzatori | “Uno strazio quei corpicini sott’acqua”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 27 febbraio 2023) “In quasi 25 anni neidei Vigili del fuoco ho visto tante tragedie. Ma mai come questa, con tanti bambini”. Ladei migranti araccontata all’Adnkronos da David Morabito fa accapponare la pelle.direcuperati 62 corpi Ildeidei Vigili del fuoco della Calabria, da 24 ore non si ferma un momento per la ricerca di dispersi o eventuali superstiti in mare. “Ma ormai è davvero difficile…”, dice con un soffio di voce. Da questa mattina alle sette, Morabito è di nuovo sul posto, sulla spiaggia di Steccato di, nel Crotonese, dove ieri mattina è avvenuta la. Un’mbarcazione con almeno 180 migranti a bordo si è letteralmente ...