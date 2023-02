NBA | Damian Lillard segna 71 punti | ottava prestazione migliore di sempre

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 3point10 : RT @parallelecinico: Nessun errore di battitura: nella notte contro i Rockets per Damian Lillard 71, SETTANTUNO punti segnati. #NbaTipo ht… - enbiei_it : 71 punti, 13 triple e ottavo giocatore a segnare una partita da 70+ punti. Damian Lillard nella storia. #enba - dafallerini : C'è chi fa la storia, c'è chi passeggia nella storia e c'è chi guarda la storia. (71 punti, 13 triple - secondo re… - StepBack_NBA : DAMIAN #LILLARD STATS?? vs @HoustonRockets : 71 PUNTI (massimo in carriera) 6 RIMBALZI 6 ASSIST 57% DA CAMPO 13/22… - sportli26181512 : NBA, da Donovan Mitchell a LeBron James: le reazioni ai 71 punti di Damian Lillard: La storica prestazione da 71 pu… -

Vittorie nella notte italiana per Portland, Denver e i Bucks ROMA -Lillard superstar nella notte italiana della regular - season dell'. Il 32enne play dei Portland Trail Blazers realizza la bellezza di 71 punti e trascina i suoi al successo casalingo con ...Nottatapiena di risultati importanti. A Ovest la squadra migliore è sempre Denver , con i Nuggets che ... Un fantasticoLillard con addirittura 71 punti, nuovo massimo in carriera, fa vincere ...

NBA, Damian Lillard mostruoso contro Houston: 71 punti e 13 triple segnate. VIDEO Sky Sport

NBA, Damian Lillard da record: 71 punti segnati contro Houston NbaReligion

NBA - Blazers, 71 punti di Damian Lillard per silenziare i Rockets Pianetabasket.com

NBA, Lillard segna 71 punti: 8a prestazione migliore di sempre Tag24

NBA, i risultati di oggi: Jokic 40 e tripla doppia, Clippers ko; 14 in fila per Milwaukee Sky Sport

Damian Lillard had a historic night on Sunday as he erupted for franchise and career-highs 71 points and 13 3-pointes as Portland blazed away Rockets 131-114.Here’s a look at some of Lillard’s numbers from his huge night: • 13 of 22 from three-point range (13 three-pointers made are franchise and career highs) ...