Nba 2022/2023: Lillard fa 71 punti e trascina Portland contro Houston, Lakers in rimonta contro Dallas (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 febbraio si sono giocate 9 partite di Nba 2022/2023. Un Lillard da record trascina i Portland Trail Blazers con 71 punti nel successo contro gli Houston Rockets 131-114. Carrer high per il numero 0 americano che fa registrare l’ottava prestazione di sempre pareggiando il miglior score stagionale di Mitchell in Cleveland-Chicago. Lillard supera Micheal Jordan in partite da 60 o più punti, 5 per il giocatore di Portland e 4 per la leggenda dei Bulls. I Los Angeles Lakers rimontano 27 punti di svantaggio in casa dei Dallas Mavericks e vincono 111-108 trovando la terza vittoria in ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 febbraio si sono giocate 9 partite di Nba. Unda recordTrail Blazers con 71nel successogliRockets 131-114. Carrer high per il numero 0 americano che fa registrare l’ottava prestazione di sempre pareggiando il miglior score stagionale di Mitchell in Cleveland-Chicago.supera Micheal Jordan in partite da 60 o più, 5 per il giocatore die 4 per la leggenda dei Bulls. I Los Angelesno 27di svantaggio in casa deiMavericks e vincono 111-108 trovando la terza vittoria in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #NBA Liillard ne mette 71 contro Houston, i Lakers rimontano 27 punti a Dallas - Eurosport_IT : Altra grande notte per la NBA 2022-2023 ???? #EurosportBASKET | #NBA - CardsHoop : 2022 Panini NBA Hoops PAOLO BANCHERO Rookie Special Insert SP Magic PSA 10 Pop 1 #ad #basketballcards - AroundTheGameIT : Stagioni, dalla nascita dell'NBA a oggi, in cui è due giocatori (diversi*) hanno segnato 70+ punti in una partita:… - zazoomblog : NBA 2022-2023: calendario risultati e classifiche aggiornate delle due Conference - #2022-2023: #calendario… -