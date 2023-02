Nazionali | Corea del Sud | Klinsmann è il nuovo commissario tecnico

Leggi su sportface

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Jurgenè ilct delladel Sud. L’ex attaccante di Inter, Sampdoria e nazionale tedesca, 56 anni, succede a Paolo Bento, dimessosi dopo la sconfitta ai Mondiali in Qatar negli ottavi di finale contro il Brasile per 4-1., che in passato ha guidato anche la Germania (2004-2006) e gli Stati Uniti (2011-2016), ha firmato un contratto con la federcalciona fino al 2026, con l’obiettivo dunque di disputare la prossima rassegna iridata che si terrà in Messico. Stati Uniti e Canada. SportFace.