Navi e jet | Indo-Pacifico ed Europa sono connessi Parla il ministro Hamada

(Di lunedì 27 febbraio 2023) A inizio gennaio, Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, e Fumio Kishida, primogiapponese, hanno annunciato, in occasione di un incontro a Palazzo Chigi, l’innalzamento delle relazioni bilaterali al rango di partenariato strategico. Appena un mese prima, i due leader e l’omologo britannico Rishi Sunak avevano sottoscritto un’intesa per la realizzazione di un aereo da combattimento di sesta generazione: il Global combat air programme, per l’integrazione tra l’anglo-italiano Tempest e il giapponese F-X. E pochi giorni fa, in occasione del Pontignano Forum a Roma, Ben Wallace,della Difesa britannico, ha annunciato che a marzo si recherà a Tokyo assieme all’omologo italiano Guido Crosetto per incontrare il collega giapponese Yasukazu. Che, in questa intervista esclusiva a Formiche.net, auspica che il Gcap ...