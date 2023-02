Naufragio migranti nel crotonese, continuano ricerche di dispersi (Di lunedì 27 febbraio 2023) In Calabria, nel mare antistante la spiaggia "Steccato" nel comune di Cutro (Crotone), sono continuate per tutta la notte le operazioni di ricerca dei dispersi del Naufragio dell'imbarcazione di ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 febbraio 2023) In Calabria, nel mare antistante la spiaggia "Steccato" nel comune di Cutro (Crotone), sono continuate per tutta la notte le operazioni di ricerca deideldell'imbarcazione di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... caritas_milano : Strage di migranti, #naufragio in Calabria. Decine di persone morte tra cui molti bambini. La vita è sacra, va sa… - bartolopietro1 : Sono già 52 i cadaveri recuperati a Steccato di Cutro in Calabria. Un nuovo terribile #naufragio. Quante altre mort… - Pontifex_it : #PreghiamoInsieme anche per le vittime del naufragio avvenuto stamattina sulla Costa calabrese, tra cui molti bambi… - Teresa02247224 : RT @AngiKappa: In questo momento sebbene opportuno che tutti, da ogni parte, mostrassero solo il loro cordoglio e vicinanza ai parenti dell… - amti_ange : RT @AngiKappa: 12 bambini tra i 13 anni e gli 8 mesi, 21 donne e 26 uomini. Decine i dispersi. Afghani, iraniani, pakistani, siriani in fug… -