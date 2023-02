Naufragio migranti, Msf: "Da Meloni e Piantedosi uno schiaffo a vittime" | Ministro Interno: "Strumentalizzazione vergognosa" (Di lunedì 27 febbraio 2023) Strage di migranti a Cutro, recuperati altri corpi DOPO IL Naufragio Fiori e bigliettini, lettere e peluche per i morti in mare nella strage di Cutro le immagini Firenze, vandali assaltano condominio: ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 27 febbraio 2023) Strage dia Cutro, recuperati altri corpi DOPO ILFiori e bigliettini, lettere e peluche per i morti in mare nella strage di Cutro le immagini Firenze, vandali assaltano condominio: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... caritas_milano : Strage di migranti, #naufragio in Calabria. Decine di persone morte tra cui molti bambini. La vita è sacra, va sa… - Pontifex_it : #PreghiamoInsieme anche per le vittime del naufragio avvenuto stamattina sulla Costa calabrese, tra cui molti bambi… - bartolopietro1 : Sono già 52 i cadaveri recuperati a Steccato di Cutro in Calabria. Un nuovo terribile #naufragio. Quante altre mort… - ATDFilmmaker : RT @manginobrioches: 'Blocchiamo le partenze'. Intanto state cercando di bloccare i salvataggi. Non è la stessa cosa. #Cutro #naufragio #… - infoitinterno : Migranti, a Crotone fiaccolata per vittime naufragio -