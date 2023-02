Naufragio migranti, in centinaia a fiaccolata per ricordarli (Di lunedì 27 febbraio 2023) Alcune centinaia di persone hanno partecipato questa sera a Crotone ad una fiaccolata in memoria delle vittime del Naufragio di ieri mattina a Cutro. La folla si è ritrovata davanti al palasport in ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 febbraio 2023) Alcunedi persone hanno partecipato questa sera a Crotone ad unain memoria delle vittime deldi ieri mattina a Cutro. La folla si è ritrovata davanti al palasport in ...

