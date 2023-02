Naufragio in Calabria, Meloni: "Da criminali farli partire". La rabbia delle Ong: "Colpa dei soccorsi assenti" (Di lunedì 27 febbraio 2023) La premier: continueremo a lavorare per impedire i viaggi della morte. Piantedosi: scafisti senza scrupoli. Mattarella: la Ue si assuma la responsabilità di governare le migrazioni. Von der Leyen: raddoppieremo gli sforzi Leggi su repubblica (Di lunedì 27 febbraio 2023) La premier: continueremo a lavorare per impedire i viaggi della morte. Piantedosi: scafisti senza scrupoli. Mattarella: la Ue si assuma la responsabilità di governare le migrazioni. Von der Leyen: raddoppieremo gli sforzi

caritas_milano : Strage di migranti, #naufragio in Calabria. Decine di persone morte tra cui molti bambini. La vita è sacra, va sa…
bartolopietro1 : Sono già 52 i cadaveri recuperati a Steccato di Cutro in Calabria. Un nuovo terribile #naufragio. Quante altre mort…
CarloVerdelli : La strage degli innocenti disperati in Calabria. Non dovevano partire è la cosa più insensata che si possa dire. No…