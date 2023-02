Naufragio di Cutro, Piantedosi ribadisce: «La disperazione non può mai giustificare viaggi pericolosi» (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è tornato a commentare la tragedia del Naufragio di centinaia migranti sulle rive di Cutro, nel Crotonese. Lo ha fatto davanti ai giornalisti, a margine di un appuntamento con l’Anci, ribadendo la linea che aveva già espresso nella giornata di ieri – 26 febbraio – quando aveva detto che «l’unica cosa che va detta ed affermata è: i migranti non devono partire». Oggi specifica: «La disperazione non può mai giustificare condizioni di viaggio che mettono in pericolo le vita dei propri figli». Alla domanda su come si possono contrastare gli scafisti, risponde: «Ci stiamo lavorando. È un problema internazionale». E ha aggiunto che proprio «per questo, sto andando in Francia». il ministro infatti oggi parteciperà a un bilaterale con l’omologo ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il ministro dell’Interno Matteoè tornato a commentare la tragedia deldi centinaia migranti sulle rive di, nel Crotonese. Lo ha fatto davanti ai giornalisti, a margine di un appuntamento con l’Anci, ribadendo la linea che aveva già espresso nella giornata di ieri – 26 febbraio – quando aveva detto che «l’unica cosa che va detta ed affermata è: i migranti non devono partire». Oggi specifica: «Lanon può maicondizioni dio che mettono in pericolo le vita dei propri figli». Alla domanda su come si possono contrastare gli scafisti, risponde: «Ci stiamo lavorando. È un problema internazionale». E ha aggiunto che proprio «per questo, sto andando in Francia». il ministro infatti oggi parteciperà a un bilaterale con l’omologo ...

