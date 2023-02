Naufragio di Crotone, fiori e preghiere davanti al Palamilone dove sono state sistemate le bare dei migranti (Di lunedì 27 febbraio 2023) Una preghiera interreligiosa spontanea. È quella a cui hanno dato vita, all’uscita dal Palamilone di Crotone dove sono state sistemate le bare dei migranti morti nel Naufragio davanti alle coste di Steccato di Cutro, il vicepresidente della Cei Francesco Savino, vescovo di Cassano allo Ionio e delegato Migrantes dei vescovi calabresi e un gruppo di cittadini di fede musulmani che vivono a Crotone e che si erano raccolti davanti all’edificio. In mezzo a fiori, palloncini, peluche appesi alla cancellata del Palamilone e davanti alla struttura in queste ore ha sostato e sta sostando tanta gente per rendere omaggio a quelle vittime ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Una preghiera interreligiosa spontanea. È quella a cui hanno dato vita, all’uscita daldiledeimorti nelalle coste di Steccato di Cutro, il vicepresidente della Cei Francesco Savino, vescovo di Cassano allo Ionio e delegato Migrantes dei vescovi calabresi e un gruppo di cittadini di fede musulmani che vivono ae che si erano raccoltiall’edificio. In mezzo a, palloncini, peluche appesi alla cancellata delalla struttura in queste ore ha sostato e sta sostando tanta gente per rendere omaggio a quelle vittime ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... la_kuzzo : Aspetto che qualcuno ci venga a spiegare che chi vive in Afghanistan, Iran, Iraq, Siria, non ha ragioni per tentare… - MSF_ITALIA : ??Una nuova tragedia davanti alle coste di #Crotone Almeno 40 le vittime del #naufragio , tra loro diversi bambini… - MSF_ITALIA : Stiamo incontrando i sopravvissuti del #naufragio nel CARA di #Crotone Sono sconvolti, ognuno ha perso qualcuno.… - adriano_savio : ??Tragico naufragio a Crotone: 59 cadaveri recuperati ma si temono oltre 100 migranti morti in Calabria, sul litora… - danielapaparini : RT @creuscher: L’orrore. Ma c’è chi blocca e ostacola le ONG. Che forse avrebbero potuto salvare bambini, donne e uomini. #Calabria #naufra… -