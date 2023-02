Naufragio dei migranti | decine di morti | anche bambini Appello di Mattarella all’Europa

(Di lunedì 27 febbraio 2023) A 24 ore daldi fronte alle coste crotonesi del barcone con a bordo circa 200, sale a 62 il bilancio del tutto parziale delle vittime. I soccorritori continuano a recuperare cadaveri. Al mattino del 27 febbraio si è trovato il corpo di un uomo sulla spiaggia ad alcune centinaia di metri dal luogo del disastro, sul litorale di Steccato di Cutro. Un altro corpo è stato recuperato in mare, a circa 400 metri dalla riva, da una motovedetta della Guardia costiera. Un terzo cadavere è emerso dalla acque a Le Castella – nota località turistica vicino a Crotone – a 3,5 miglia marine dal luogo del. Vittime deldel 26 febbraio 2023 a Steccato di Cutro (Crotone) allineate ai bordi di una casa non lontano dal mare. Foto Ansa/Salvatore Monteverde“Persone scaraventate in mare” Si temono oltre ...

I resti dell'imbarcazione deldi Crotone A seguito di quanto avvenuto la presidente del ... Le principali rottemigranti nel Mediterraneo sono tre: quella centrale , quella occidentale e ...Altri quattro corpi sono stati recuperati stamani, 27 febbraio, nel corso delle ricerchedispersi deldel caicco carico di migranti avvenuto ieri sulla spiaggia di Steccato di Cutro. Il corpo di un uomo è stato trovato sulla spiaggia ad alcune centinaia di metri dal luogo ...

Naufragio di migranti in Calabria: 59 morti. Mattarella: "Indispensabile impegno dell'Ue" la Repubblica

Naufragio a Crotone, lo choc dei sopravvissuti soccorsi dai volontari: «Noi gettati in mare a 500 metri dalla... Corriere della Sera

Naufragio di Cutro, trovati altri quattro corpi: salgono a 63 le vittime. Fermati due scafisti la Repubblica

Lo scontro tra Mentana e il ministro Piantedosi sul naufragio di Crotone, a «Non è l’Arena» Corriere TV

Naufragio di Cutro, l'accusa del soccorritore: «Quei migranti potevano essere salvati» Open

(ANSA) - GINEVRA, 27 FEB - "Proprio ieri, l'ennesimo terribile naufragio nel Mediterraneo ha causato la morte di decine di persone in cerca di un futuro migliore per sé e per i propri figli", ma finch ...Sul tragico naufragio di ieri sulle coste calabresi interviene Valle d'Aosta Aperta, criticando l'astensione di Franco Manes sul decreto Piantedosi in materia di gestione dei flussi migratori. Rai uti ...