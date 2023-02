Naufragio Crotone, ricerche dei dispersi per tutta la notte. Fermati altri due presunti scafisti (Di lunedì 27 febbraio 2023) Sono proseguite per tutta la notte le ricerche in mare dei dispersi del Naufragio del barcone di migranti avvenuto domenica all’alba a Steccato di Cutro (Cotrone) che ha provocato, al momento, 59 vittime. Capitaneria di porto di Crotone, Guardia di finanza e Vigili del fuoco sono al lavoro da ieri. Dalle 6 sono entrati in azione i sommozzatori della Guardia costiera e anche l’elicottero della Capitaneria di porto. Intanto altre due persone sarebbero state fermate, secondo indiscrezioni raccolte in ambienti giudiziari, con l’accusa di essere stati gli scafisti dell’imbarcazione che ieri mattina si è infranta contro una secca davanti la costa di Cutro a poco più di 100 metri dalla riva. Quindi al momento sono tre gli uomini sospettati di aver condotto il barcone di legno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Sono proseguite perlalein mare deideldel barcone di migranti avvenuto domenica all’alba a Steccato di Cutro (Cotrone) che ha provocato, al momento, 59 vittime. Capitaneria di porto di, Guardia di finanza e Vigili del fuoco sono al lavoro da ieri. Dalle 6 sono entrati in azione i sommozzatori della Guardia costiera e anche l’elicottero della Capitaneria di porto. Intanto altre due persone sarebbero state fermate, secondo indiscrezioni raccolte in ambienti giudiziari, con l’accusa di essere stati glidell’imbarcazione che ieri mattina si è infranta contro una secca davanti la costa di Cutro a poco più di 100 metri dalla riva. Quindi al momento sono tre gli uomini sospettati di aver condotto il barcone di legno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... la_kuzzo : Aspetto che qualcuno ci venga a spiegare che chi vive in Afghanistan, Iran, Iraq, Siria, non ha ragioni per tentare… - MSF_ITALIA : ??Una nuova tragedia davanti alle coste di #Crotone Almeno 40 le vittime del #naufragio , tra loro diversi bambini… - MSF_ITALIA : Stiamo incontrando i sopravvissuti del #naufragio nel CARA di #Crotone Sono sconvolti, ognuno ha perso qualcuno.… - Lacasespoglia : Sono 60 i morti recuperati dopo il naufragio di #Crotone. Un Paese che si dice 'grande' faticherà a trovare lo spa… - antoninonasone : RT @Viminale: #Piantedosi in Prefettura a #Crotone dopo naufragio barcone migranti a Steccato di Cutro: “Tragedia immane, dimostrazione di… -