Naufragio Crotone, oltre 60 migranti morti. Fermati 3 presunti scafisti (Di lunedì 27 febbraio 2023) Almeno 63 morti e decine di dispersi. È il bilancio ancora parziale dell'ennesima tragedia del mare avvenuta ieri sulle coste calabresi, con il drammatico epilogo in un tratto di spiaggia della frazione Steccato di Cutro, nel Crotonese. Un'imbarcazione con a bordo numerosi migranti si è spezzata a un centinaio di metri metri dalla riva causando una strage: 64 sono i morti, un numero indefinibile le vittime ancora da recuperare, si ritiene almeno 30-40 (LO SPECIALE migranti - I NUMERI DEGLI SBARCHI NEL 2023). E tra loro tanti bambini: 14 sono quelli recuperati tra cui due gemellini di pochi anni e un piccolo di pochi mesi. Le vittime minorenni hanno un'età compresa tra i 14 anni e gli otto mesi. Solo in 82 si sono salvati. Per 22 di loro si è reso necessario il trasporto in ospedale e uno è in prognosi ...

