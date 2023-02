Naufragio Crotone, Occhiuto teme cento vittime (Di lunedì 27 febbraio 2023) “Le ricerche stanno continuando. Al momento i cadaveri sono 60. Credo che le vittime arriveranno intorno a 100”. È quanto ha detto a Rtl 102.5 il governatore della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, facendo il punto sul Naufragio avvenuto al largo di Crotone. Naufragio Crotone, Occhiuto: “Dobbiamo moltiplicare gli sforzi, il mare non può diventare il cimitero dei migranti” “Testimonianze di chi era a bordo – ha aggiunto il presidente della Regione Calabria – parlano di 180/200 migranti sul balcone. Sono orgoglioso della Regione che governo, i comuni del Crotonese hanno proclamato una giornata di lutto, c’è tanta solidarietà tra i cittadini. La Calabria si sta mostrando come una regione ricca di solidarietà”. “Nel 2022 abbiamo accolto 18mila migranti, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 27 febbraio 2023) “Le ricerche stanno continuando. Al momento i cadaveri sono 60. Credo che learriveranno intorno a 100”. È quanto ha detto a Rtl 102.5 il governatore della Regione Calabria, Roberto, facendo il punto sulavvenuto al largo di: “Dobbiamo moltiplicare gli sforzi, il mare non può diventare il cimitero dei migranti” “Testimonianze di chi era a bordo – ha aggiunto il presidente della Regione Calabria – parlano di 180/200 migranti sul balcone. Sono orgoglioso della Regione che governo, i comuni delse hanno proclamato una giornata di lutto, c’è tanta solidarietà tra i cittadini. La Calabria si sta mostrando come una regione ricca di solidarietà”. “Nel 2022 abbiamo accolto 18mila migranti, ...

