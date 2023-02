Naufragio Crotone, Mentana contro Piantedosi: “Nota del Viminale? È una minaccia, a me non importa del ‘lei non sa chi sono io'” (Di lunedì 27 febbraio 2023) Polemica a distanza a Non è l’arena (La7) tra il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il direttore del TgLa7 Enrico Mentana sulla tragedia avvenuta al largo delle coste calabresi. Il conduttore Massimo Giletti interpella sul Naufragio di Crotone Orlando Amodeo, medico soccorritore ed ex funzionario di Polizia, che smentisce la versione ufficiale dei fatti: “Una tragedia è una cosa inevitabile. Penso invece che oggi forse la tragedia si sia quasi voluta. Mi dispiace dire questo però è così. Se io so da ieri che una nave è in difficoltà – continua – io vado incontro a quella nave. Perché non si è fatto? Noi abbiamo imbarcazioni che tranquillamente riescono ad affrontare il mare con forza 6-7. In passato lo abbiamo fatto. Io c’ero stamattina, io ho visto il mare. Non voglio innescare polemiche, ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Polemica a distanza a Non è l’arena (La7) tra il ministro dell’Interno Matteoe il direttore del TgLa7 Enricosulla tragedia avvenuta al largo delle coste calabresi. Il conduttore Massimo Giletti interpella suldiOrlando Amodeo, medico soccorritore ed ex funzionario di Polizia, che smentisce la versione ufficiale dei fatti: “Una tragedia è una cosa inevitabile. Penso invece che oggi forse la tragedia si sia quasi voluta. Mi dispiace dire questo però è così. Se io so da ieri che una nave è in difficoltà – continua – io vado ina quella nave. Perché non si è fatto? Noi abbiamo imbarcazioni che tranquillamente riescono ad affrontare il mare con forza 6-7. In passato lo abbiamo fatto. Io c’ero stamattina, io ho visto il mare. Non voglio innescare polemiche, ma ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... la_kuzzo : Aspetto che qualcuno ci venga a spiegare che chi vive in Afghanistan, Iran, Iraq, Siria, non ha ragioni per tentare… - MSF_ITALIA : ??Una nuova tragedia davanti alle coste di #Crotone Almeno 40 le vittime del #naufragio , tra loro diversi bambini… - MSF_ITALIA : Stiamo incontrando i sopravvissuti del #naufragio nel CARA di #Crotone Sono sconvolti, ognuno ha perso qualcuno.… - m_genova : RT @Radicali: Parole agghiaccianti, inaccettabili ma ancora più gravi se pronunciate dal ministro dell’Interno che è preposto a garantire i… - PpPagliaro : RT @la_kuzzo: Aspetto che qualcuno ci venga a spiegare che chi vive in Afghanistan, Iran, Iraq, Siria, non ha ragioni per tentare una fuga… -