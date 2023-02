Naufragio Crotone, erano quasi tutti nuclei familiari (Di lunedì 27 febbraio 2023) “Ieri abbiamo iniziato a incontrare le persone e a dare una risposta a un bisogno fondamentale, quello di informare i familiari di essere sopravvissuti e, per la maggior parte delle persone, anche di dare l’informazione dei decessi di familiari”. È quanto ha detto il responsabile dell’intervento di Medici senza frontiere a Crotone, Sergio Di Dato, nel corso di una conferenza stampa per condividere il lavoro del team che sta offrendo supporto psicologico ai sopravvissuti al Naufragio di Crotone. Il racconto dei sopravvissuti al Naufragio di Crotone. Msf: “La barca era fatiscente e non ha retto il carico” Di Dato ha spiegato che a Crotone “ci sono 60 persone. Sono quasi tutti nuclei ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 27 febbraio 2023) “Ieri abbiamo iniziato a incontrare le persone e a dare una risposta a un bisogno fondamentale, quello di informare idi essere sopravvissuti e, per la maggior parte delle persone, anche di dare l’informazione dei decessi di”. È quanto ha detto il responsabile dell’intervento di Medici senza frontiere a, Sergio Di Dato, nel corso di una conferenza stampa per condividere il lavoro del team che sta offrendo supporto psicologico ai sopravvissuti aldi. Il racconto dei sopravvissuti aldi. Msf: “La barca era fatiscente e non ha retto il carico” Di Dato ha spiegato che a“ci sono 60 persone. Sono...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... la_kuzzo : Aspetto che qualcuno ci venga a spiegare che chi vive in Afghanistan, Iran, Iraq, Siria, non ha ragioni per tentare… - MSF_ITALIA : ??Una nuova tragedia davanti alle coste di #Crotone Almeno 40 le vittime del #naufragio , tra loro diversi bambini… - MSF_ITALIA : Stiamo incontrando i sopravvissuti del #naufragio nel CARA di #Crotone Sono sconvolti, ognuno ha perso qualcuno.… - colvieux : RT @P_M_1960: Don Rosario Morrone: mentre pregavo mi sono indignato, ho sentito le urla dei morti. Ieri su LA7 l'ira di don Rosario e Orlan… - bragiu : RT @peoplepubit: A proposito del #naufragio di #Crotone. La vignetta di @maurobiani è del 2017, ed è tratta dal suo primo libro, 'La banal… -