Naufragio Crotone | Emergency | “Tragedia attesa e che si può ripetere”

(Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) – "Le rotte migratorie sono sempre esistite, non si possono fermare ma solo gestire in maniera intelligente, mettendo la vita delle persone in primo piano". Emanuele Nannini, responsabile Sar di Emergency, non usa giri di parole. La strage di ieri a largo delle coste di Crotone costata la vita, secondo una stima ancora provvisoria, a 62 persone, tra cui decine di donne e bimbi era una "Tragedia attesa". "Se si innalzano muri la gente cercherà di scavalcarli – dice all'Adnkronos – e affronterà sempre più rischi per farlo. L'accordo Europa-Turchia è un chiaro esempio di come intercettazioni e restringimenti non solo non fermano i flussi ma li rendono molto più pericolosi. Così, invece, di fare poche miglia, dalla Turchia alla Grecia, sapendo che una volta arrivati vengono respinti affrontano oltre mille ...

