Naufragio Crotone | cos’è la rotta turca | quanti migranti arrivano

(Adnkronos) – "Sono 100 le persone che hanno perso la vita nel Naufragio davanti alle coste calabresi". E' la stima aggiornata che fornisce all'Adnkronos Flavio Di Giacomo, portavoce dell'Organizzazione Internazionale per le migrazioni (Oim), riferendo che ieri i numeri erano ancora incerti, "ma dalle testimonianze dei sopravvissuti (82 persone), possiamo dire con certezza che a bordo dell'imbarcazione c'erano circa 180 persone". Dall'inzio dell'anno, quindi, sono "almeno 280 le persone che hanno trovato la morte nel Mediterraneo Centrale". Questa è sicuramente "la rotta più letale del mondo: lo scorso anno i morti in mare sono stati 1.417. Mentre dal 2014 – ed è una stima sempre per difetto – sono 20.530 le persone che hanno perso la vita nel Mediterraneo Centrale". Di Giacomo spiega che "lo scorso anno il 15% delle persone arrivate via mare in ...

