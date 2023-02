Naufragio Crotone, Comitato 3 ottobre: “Nel 2013 morirono 368 migranti, da allora nessuno ha trovato soluzioni. Si fa solo propaganda” (Di lunedì 27 febbraio 2023) “Ancora una volta torniamo a vedere le immagini di quei corpi che galleggiano in mare, quei corpi che chiedono aiuto, quei corpi che nessuno ha voluto aiutare. Quest’anno è il decimo anniversario della strage del 3 ottobre: in dieci anni sono cambiati sette governi e nessuno ha trovato una soluzione concreta. Si continua a fare propaganda su queste persone. È importantissimo che Italia ed Europa intervengano evitando di fare propaganda. Non si deve fare la guerra a chi salva le vite. nessuno pagherà per queste morti. Mi auguro che le autorità recuperino tutti i corpi perché quello permette l’identificazione ai familiari e dare ai cadaveri una degna sepoltura”. Lo dice Tareke Bhrane, presidente del Comitato “Tre ottobre”, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) “Ancora una volta torniamo a vedere le immagini di quei corpi che galleggiano in mare, quei corpi che chiedono aiuto, quei corpi cheha voluto aiutare. Quest’anno è il decimo anniversario della strage del 3: in dieci anni sono cambiati sette governi ehauna soluzione concreta. Si continua a faresu queste persone. È importantissimo che Italia ed Europa intervengano evitando di fare. Non si deve fare la guerra a chi salva le vite.pagherà per queste morti. Mi auguro che le autorità recuperino tutti i corpi perché quello permette l’identificazione ai familiari e dare ai cadaveri una degna sepoltura”. Lo dice Tareke Bhrane, presidente del“Tre”, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... la_kuzzo : Aspetto che qualcuno ci venga a spiegare che chi vive in Afghanistan, Iran, Iraq, Siria, non ha ragioni per tentare… - MSF_ITALIA : ??Una nuova tragedia davanti alle coste di #Crotone Almeno 40 le vittime del #naufragio , tra loro diversi bambini… - MSF_ITALIA : Stiamo incontrando i sopravvissuti del #naufragio nel CARA di #Crotone Sono sconvolti, ognuno ha perso qualcuno.… - adelaide_miotto : RT @AngiKappa: 12 bambini tra i 13 anni e gli 8 mesi, 21 donne e 26 uomini. Decine i dispersi. Afghani, iraniani, pakistani, siriani in fug… - fabrizioolati : RT @peoplepubit: A proposito del #naufragio di #Crotone. La vignetta di @maurobiani è del 2017, ed è tratta dal suo primo libro, 'La banal… -