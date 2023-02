Naufragio Crotone, 59 migranti morti, decine i dispersi. Fermati altri 2 presunti scafisti (Di lunedì 27 febbraio 2023) Almeno 59 morti e decine di dispersi. È il bilancio ancora parziale dell’ennesima tragedia del mare avvenuta ieri sulle coste calabresi, con il drammatico epilogo in un tratto di spiaggia della frazione Steccato di Cutro, nel Crotonese. Una imbarcazione con a bordo numerosi migranti si è spezzata a un centinaio di metri metri dalla riva causando una strage: 59 sono i cadaveri recuperati, un numero indefinibile le vittime ancora da recuperare, almeno 40 si pensa (LO SPECIALE migranti). E tra loro tanti bambini. Quattordici sono quelli recuperati tra cui due gemellini di pochi anni ed un piccolo di pochi mesi. Le vittime minorenni hanno un'età compresa tra i 13 anni e gli otto mesi. E poi 21 donne e 26 uomini. Solo in 82 si sono salvati. Per 22 di loro si è reso necessario il trasporto in ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 27 febbraio 2023) Almeno 59di. È il bilancio ancora parziale dell’ennesima tragedia del mare avvenuta ieri sulle coste calabresi, con il drammatico epilogo in un tratto di spiaggia della frazione Steccato di Cutro, nelse. Una imbarcazione con a bordo numerosisi è spezzata a un centinaio di metri metri dalla riva causando una strage: 59 sono i cadaveri recuperati, un numero indefinibile le vittime ancora da recuperare, almeno 40 si pensa (LO SPECIALE). E tra loro tanti bambini. Quattordici sono quelli recuperati tra cui due gemellini di pochi anni ed un piccolo di pochi mesi. Le vittime minorenni hanno un'età compresa tra i 13 anni e gli otto mesi. E poi 21 donne e 26 uomini. Solo in 82 si sono salvati. Per 22 di loro si è reso necessario il trasporto in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... la_kuzzo : Aspetto che qualcuno ci venga a spiegare che chi vive in Afghanistan, Iran, Iraq, Siria, non ha ragioni per tentare… - MSF_ITALIA : ??Una nuova tragedia davanti alle coste di #Crotone Almeno 40 le vittime del #naufragio , tra loro diversi bambini… - MSF_ITALIA : Stiamo incontrando i sopravvissuti del #naufragio nel CARA di #Crotone Sono sconvolti, ognuno ha perso qualcuno.… - LauraBiffi : Sentire parlare gli esponenti del governo #Meloni di cordoglio è semplicemente indecente. #Crotone #naufragio - CiaoNando : RT @Mamox__: Repubblica e Corriere, che tanto hanno spinto affinché cadesse il #Conte due e arrivasse #Draghi e di conseguenza la #Meloni,… -