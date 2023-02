Naufragio a Crotone, Piantedosi a poche ore dal disastro: “L’unica cosa che si può dire è che non devono partire”. M5s: “Ministro disumano” (Di lunedì 27 febbraio 2023) “L’unica cosa che va detta e affermata è: non devono partire. Non ci possono essere alternative. Noi lanciamo al mondo questo messaggio: in queste condizioni non bisogna partire”. Lo ha detto ieri il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, al termine dell’incontro con i rappresentanti di istituzioni e forze dell’ordine della provincia di Crotone svoltosi in Prefettura, a poche ore dal Naufragio che ha provocato la morte di più di 60 migranti. “Di fronte a tragedie di questo tipo – ha aggiunto il Ministro Piantedosi – non credo che si possa sostenere che al primo posto ci sia il diritto o il dovere di partire e partire in questo modo. Io non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) “che va detta e affermata è: non. Non ci possono essere alternative. Noi lanciamo al mondo questo messaggio: in queste condizioni non bisogna”. Lo ha detto ieri ildell’Interno, Matteo, al termine dell’incontro con i rappresentanti di istituzioni e forze dell’ordine della provincia disvoltosi in Prefettura, aore dalche ha provocato la morte di più di 60 migranti. “Di fronte a tragedie di questo tipo – ha aggiunto il– non credo che si possa sostenere che al primo posto ci sia il diritto o il dovere diin questo modo. Io non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... la_kuzzo : Aspetto che qualcuno ci venga a spiegare che chi vive in Afghanistan, Iran, Iraq, Siria, non ha ragioni per tentare… - MSF_ITALIA : ??Una nuova tragedia davanti alle coste di #Crotone Almeno 40 le vittime del #naufragio , tra loro diversi bambini… - MSF_ITALIA : Stiamo incontrando i sopravvissuti del #naufragio nel CARA di #Crotone Sono sconvolti, ognuno ha perso qualcuno.… - ajkconte : RT @GlosweetyGlo: 'Io non partirei se fossi disperato perché sono stato educato alla responsabilità...' Nostri fratelli morti, Non soccors… - Concord_Italia : RT @forumterzosett: 'Si metta fine alle stragi dell'indifferenza'. Associazioni e #Ong esprimono cordoglio per le vittime del naufragio a… -