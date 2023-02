Naufragio a Crotone, chi sono le vittime: un bambino di 12 anni ha perso genitori e quattro fratelli (Di lunedì 27 febbraio 2023) Un signore afghano di 43 anni con il figlio di 14, ha perso tre figli di 13, 9 e 5 anni e la moglie; un bambino afghano di 12 anni ha perso tutta la famiglia, 9 persone in totale tra le quali 4 ... Leggi su leggo (Di lunedì 27 febbraio 2023) Un signore afghano di 43con il figlio di 14, hatre figli di 13, 9 e 5e la moglie; unafghano di 12hatutta la famiglia, 9ne in totale tra le quali 4 ...

