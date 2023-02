Nasce la nuova Dc: Rotondi ha trovato un accordo comune con Cesa: “C’è spazio per un nuovo centro” (Di lunedì 27 febbraio 2023) Le nuove generazioni ne sanno poco o niente ma, in realtà, riassumere in poche righe quello che in Italia ha rappresentato la Democrazia Cristiana (Dc), significa ripercorrere almeno 40 anni della storia del Paese, tornando sì in periodi anche bui (il dopoguerra, gli anni di piombo) ma, rispetto al ‘nulla di oggi’, ritrovare anche valorosi politici di razza e cultura, un tempo definiti ‘statisti’. Poi l’improvviso – non casuale – eco lo scoppio della vicenda ‘Mani pulite’, attraverso la quale ‘qualcuno’ ha saputo scegliere perfettamente condizioni e situazioni ideali per azzerare tutto e tutti, archiviando così la Prima Repubblica. Dagli anni ’90 in poi, i cosiddetti ‘partiti tradizionali’, almeno quelli ‘sopravissuti, Dc in testa hanno dovuto subire dolorose metamorfosi, declinando così verso un’impietosa estinzione. La nuova Dc, diversamente dall’originale oggi pesa ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 febbraio 2023) Le nuove generazioni ne sanno poco o niente ma, in realtà, riassumere in poche righe quello che in Italia ha rappresentato la Democrazia Cristiana (Dc), significa ripercorrere almeno 40 anni della storia del Paese, tornando sì in periodi anche bui (il dopoguerra, gli anni di piombo) ma, rispetto al ‘nulla di oggi’, ritrovare anche valorosi politici di razza e cultura, un tempo definiti ‘statisti’. Poi l’improvviso – non casuale – eco lo scoppio della vicenda ‘Mani pulite’, attraverso la quale ‘qualcuno’ ha saputo scegliere perfettamente condizioni e situazioni ideali per azzerare tutto e tutti, archiviando così la Prima Repubblica. Dagli anni ’90 in poi, i cosiddetti ‘partiti tradizionali’, almeno quelli ‘sopravissuti, Dc in testa hanno dovuto subire dolorose metamorfosi, declinando così verso un’impietosa estinzione. LaDc, diversamente dall’originale oggi pesa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pfmajorino : La nuova #strage di oggi non permette ad alcuna istituzione di chiamarsi fuori e di certo non consente a… - mbbelluco : RT @pfmajorino: La nuova #strage di oggi non permette ad alcuna istituzione di chiamarsi fuori e di certo non consente a #GiorgiaMeloni di… - 2111colfed : @maurorizzi_mr Nasce una nuova sinistra (forse), io non credo che Renzi sinlasci sfuggire l'occasione di colmare il… - grotondi : RT @fisco24_info: Centro, nasce nuova Dc 3.0: (Adnkronos) - Rotondi: 'Intesa con Cesa, Udc e 'Verde è Popolare' si uniscono' - TrasportiItalia : È stata inaugurata la nuova soluzione intermodale per il polo passeggeri Fs di Spoleto, dedicata a coloro che scelg… -