(Di lunedì 27 febbraio 2023)ha vinto la tappa didellaCup2023. L’americano svetta in rimonta per la prima volta con Richard Childress Racing (#8), abile nel finale ad avere la meglio sulla concorrenza. Quinta gioia per ‘Rowdy’ all’Auto Club Speedway, la sessantunesima in carriera. I primi venti giri sono stati un vero e proprio test per tutti i protagonisti che non hanno potuto effettuare le prove libere e le qualifiche in seguito alla pioggia. Tutti si sono trovati in pista alla green flag, la Toyota Camry #20 di Christopher Bell (Gibbs) ha condotto le danze davanti a Ricky Stenhouse Jr (JTG Daugherty Racing #47/). Dopo la prima sosta ai box, avvenuta al ventesimo passaggio, Ross Chastan (Trackhouse Racing #1/) si è ritrovato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PelleMotorsport : Kyle Busch vince a Fontana nella NASCAR Cup Series #pellemotorsport #motori #racing #motorsport #passion - NascarLiveITA : 30' all'ultima gara della Cup Series a Fontana in versione 2 miglia Diretta su @mola_italia con commento di… - NascarLiveITA : Non fosse impazzito a Martinsville 2002 (faida con Coy Gibbs nei Truck e squalificato per la Cup Series) la strisci… - P300it : #NASCAR | Xfinity Series: dopo la pioggia, la neve ed una piccola finestra di sole che ha portato all'asciugatura d… - DanieleFassina : RT @P300it: #NASCAR | Ufficiale ora in base all'algoritmo per la Xfinity Series la pole position di Austin Hill (gara per il momento ancora… -

L'alternanza dei due significa che Jimmie Johnson lascia definitivamente la INDYCAR facendo ritorno nellaSeries con il "nuovo" team Legacy Motor Club, ex Petty GMS Motorsports. Messo un ......Corvette Z06 ha recentemente indossato i panni della pace car in occasione della famosa gara... dei cerchi in carbonio, e degli pneumatici Michelin Pilot2R. Forte di un V8 5.5 da 680 CV,...

NASCAR Cup Series, Fontana: Kyle Busch torna al successo con Chevy OA Sport

Racing Force Group: Driver's Eye arricchisce la NASCAR Cup Series Italia Informa

NASCAR | Cup Series: Stenhouse trionfa nella Daytona 500 più ... P300.it | Motorsport Media

NASCAR Cup Series, Logano insegue il tris, tante novità per il secondo anno delle 'Next Gen' OA Sport

NASCAR Cup Series, Clash: Truex inaugura al meglio la stagione OA Sport

The NASCAR Cup Series heads to Auto Club Speedway on Sunday for what's going to be the final race on the track's current two-mile configuration. It may return in the future as a reconstructed short ...Kyle Larson’s hopes for a home-state victory Sunday faded early with mechanical trouble at Auto Club Speedway. RELATED: Leaderboard | At-track photos Larson’s No. 5 Hendrick Motorsports Chevrolet ...