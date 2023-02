Napoli, vietato parlare di record: ora testa alla Lazio (Di lunedì 27 febbraio 2023) Dopo la giornata di riposo concessa da Spalletti agli azzurri, si torna questa mattina al Konami Training Center, per preparare il match contro la Lazio in programma venerdì 3 marzo al Maradona alle ore 20.45. vietato parlare del +18 in classifica dopo la sconfitta dell’Inter a Bologna, vietato parlare dei record di Osimhen che ha raggiunto il quorum per il primo bonus, vietato parlare del Napoli che eguaglia il record di vittorie alla 24esima giornata detenuto dalla Juventus nel campionato 2018-19 e vietato parlare della media punti più alta degli azzurri (2,71) tra i più importanti tornei continentali. Sessantacinque punti in classifica, ventuno ... Leggi su contropiedeazzurro (Di lunedì 27 febbraio 2023) Dopo la giornata di riposo concessa da Spalletti agli azzurri, si torna questa mattina al Konami Training Center, per preparare il match contro lain programma venerdì 3 marzo al Maradona alle ore 20.45.del +18 in classifica dopo la sconfitta dell’Inter a Bologna,deidi Osimhen che ha raggiunto il quorum per il primo bonus,delche eguaglia ildi vittorie24esima giornata detenuto dJuventus nel campionato 2018-19 edella media punti più alta degli azzurri (2,71) tra i più importanti tornei continentali. Sessantacinque punti in classifica, ventuno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiegoDeLucaTwit : È un #Napoli vietato ai minori ?? - domenico_damore : RT @dom_dausilio: Temperature glaciali in #SerieA dopo la sconfitta dell'#Inter a #Bologna, ora a -18 dal #Napoli. Si gode alla grande: cam… - nikolas_devs : RT @Lapostrofo99: 18 punti di vantaggio. Questo non è un campionato. È un film porno. Il #Napoli è vietato ai minori. #BolognaInter #Empoli… - NapoliCapitale : RT @Lapostrofo99: 18 punti di vantaggio. Questo non è un campionato. È un film porno. Il #Napoli è vietato ai minori. #BolognaInter #Empoli… - tonyprox73 : Il Napoli è ufficialmente ‘nu film pornografico!!! +18!!! Vietato ai minori!!! Avanti così Mio Magico Napoli!!! -