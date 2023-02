Napoli, ventiquattresima giornata di Serie A: solo una nota negativa (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nella giornata odierna, 27 febbraio, si chiuderà la ventiquattresima giornata della Serie A 2022-2023. Tuttavia, domenica 26 febbraio, un risultato più di altri ha avuto effetti rilevanti per la lotta scudetto. Difatti, l’Inter non è riuscita a trionfare a Bologna restando, dunque, a meno -18 punti dal Napoli e quindi dalla vetta. Inoltre, in serata la formazione di Simone Inzaghi è stata raggiunta dal Milan, dunque, attualmente entrambe le squadre sono a quota 47 punti. Napoli, l’unica nota negativa: l’espulsione di Mario Rui Mario RuiLa ventiquattresima giornata ha, dunque, permesso al Napoli di avvicinarsi maggiormente al tanto agognato titolo di Campione d’Italia. Tuttavia, non è filato ... Leggi su contropiedeazzurro (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nellaodierna, 27 febbraio, si chiuderà ladellaA 2022-2023. Tuttavia, domenica 26 febbraio, un risultato più di altri ha avuto effetti rilevanti per la lotta scudetto. Difatti, l’Inter non è riuscita a trionfare a Bologna restando, dunque, a meno -18 punti dale quindi dalla vetta. Inoltre, in serata la formazione di Simone Inzaghi è stata raggiunta dal Milan, dunque, attualmente entrambe le squadre sono a quota 47 punti., l’unica: l’espulsione di Mario Rui Mario RuiLaha, dunque, permesso aldi avvicinarsi maggiormente al tanto agognato titolo di Campione d’Italia. Tuttavia, non è filato ...

