Napoli | tre partite per scrivere il futuro e la storia del club

Il Napoli le prossime tre partite le giocherà contro Lazio, Atalanta e Francorte tutte allo stadio Diego Armando Maradona. Il calendario del Napoli delle prossime tre partite non è proprio semplicissimo. Gli azzurri dovranno giocare contro Lazio e Atalanta prima di sfidare l'Eintracht Francoforte per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Insomma tutt'altro che una passeggiata, anche se a questo Napoli nulla sembra precluso. Gli azzurri hanno ben 18 punti di vantaggio sulla seconda in classifica, frutto di un campionato che fino ad ora è stato dominato. I partenopei si possono permettere di affrontare i prossimi impegni con serenità, ma senza sottovalutare mai l'avversario. Napoli in Champions League si scrive la storia

