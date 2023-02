Napoli, sgominata la gang delle banconote false: così copriva il business illecito – Il video (Di lunedì 27 febbraio 2023) I carabinieri di Napoli hanno sgominato questa mattina un’associazione a delinquere finalizzata alla vendita e messa in circolazione di banconote in euro contraffatte. Il gip del tribunale del capoluogo campano ha emesso misure cautelari nei confronti di 24 persone ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, di fare parte dell’associazione e di concorrere alla messa in circolazione delle suddette banconote. Saranno portati in carcere nove responsabili, mentre per altri dieci sono stati disposti gli arresti domiciliari, e per altri cinque il divieto di dimora. A inchiodare la banda sarebbero state intercettazioni e ampi riscontri documentati dai carabinieri. La struttura criminale avrebbe operato nel quartiere Vasto di Napoli, ma i soldi falsi sarebbero stati venduti anche all’estero. Le transazioni ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 febbraio 2023) I carabinieri dihanno sgominato questa mattina un’associazione a delinquere finalizzata alla vendita e messa in circolazione diin euro contraffatte. Il gip del tribunale del capoluogo campano ha emesso misure cautelari nei confronti di 24 persone ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, di fare parte dell’associazione e di concorrere alla messa in circolazionesuddette. Saranno portati in carcere nove responsabili, mentre per altri dieci sono stati disposti gli arresti domiciliari, e per altri cinque il divieto di dimora. A inchiodare la banda sarebbero state intercettazioni e ampi riscontri documentati dai carabinieri. La struttura criminale avrebbe operato nel quartiere Vasto di, ma i soldi falsi sarebbero stati venduti anche all’estero. Le transazioni ...

