Napoli, scoperta zecca clandestina per la di produzione di soldi falsi (Di lunedì 27 febbraio 2023) soldi falsi prodotti a Napoli. Nel capoluogo partenopeo è stata scoperta una vera e propria zecca. Una vera e propria stamperia che produceva carta moneta totalmente illegale. Napoli, soldi falsi in vendita: per 10 euro paghi 1 La zecca operava in un basso (una casa con ingresso dalla strada, ndr), nel quartiere Vasto di Napoli, ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 27 febbraio 2023)prodotti a. Nel capoluogo partenopeo è statauna vera e propria. Una vera e propria stamperia che produceva carta moneta totalmente illegale.in vendita: per 10 euro paghi 1 Laoperava in un basso (una casa con ingresso dalla strada, ndr), nel quartiere Vasto di, ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lucalemax : RT @MariSolombrino: @lucalemax @millo1970 @glolibri1 @libribompiani @lanavediteseoed Forgione è stata una scoperta bellissima! Veramente un… - MariSolombrino : @lucalemax @millo1970 @glolibri1 @libribompiani @lanavediteseoed Forgione è stata una scoperta bellissima! Verament… - 2essera : RT @Massimo20_IT: A tutti i #Joseph del mare... Il 'Figlio Velato', del giovane scultore ciociaro Jago. Ispirata al Cristo Velato, incarna… - volo731 : RT @BeppeConvertini: Buona domenica amici, oggi in #campania per raccontare la festa di Sant’Antonio Abate con #LineaVerde alle 12:20 su @R… - DaVinciMichelan : RT @BeppeConvertini: Buona domenica amici, oggi in #campania per raccontare la festa di Sant’Antonio Abate con #LineaVerde alle 12:20 su @R… -