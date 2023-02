Napoli | Reja | “Gli azzurri sono la squadra migliore della storia del calcio italiano”

(Di lunedì 27 febbraio 2023) La sconfitta dell’Inter contro il Bologna, per 1-0, nel corsogiornata di ieri, 26 febbraio, ha permesso aldi mantenere inalterato di vantaggio conquistato con la vittoria contro l’Empoli. Sulla formazione di Luciano Spalletti si è soffermato l’ex allenatore azzurro Edyai microfoni di Il Mattino: “Questaè qualcosa di esagerato, nel senso che non si era mai vista unacosì con questo distacco sulla seconda: dunque, è ladel. Nessuna era mai giunta a questo livello di gioco. Avevo compreso fin da subito che De Laurentiis avrebbe fatto cose importanti, era il suo obiettivo e l’ha raggiunto”.: “Gli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNapoli24 : - 1926pe : RT @napolipiucom: Reja pazzo del Napoli: 'è la migliore squadra della storia del calcio italiano' #napoli #Reja #serieA #ForzaNapoliSempre… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: L'EX - Reja: 'Questo Napoli è la squadra migliore nella storia del calcio italiano, in Champions gli azzurri potranno d… - sscalcionapoli1 : Reja: “Questo Napoli è la squadra migliore nella storia del calcio italiano, in Champions gli azzurri potranno dire… - infoitsport : Reja pazzo del Napoli: “è la migliore squadra della storia del calcio italiano” -

Reja pazzo del Napoli: “è la migliore squadra della storia del calcio italiano” napolipiu.com

Napoli, Reja si sbilancia: "La miglior squadra italiana della storia" Sportitalia

Reja: “Napoli Esagerato. Mai nessuno più forte nella storia del calcio” MondoNapoli

“Mai visto qualcosa del genere”: Napoli, l’ex allenatore mette i brividi ultimecalcionapoli.it

SKY – Marchegiani: “Il distacco del Napoli toglie le forze…” MondoNapoli

Napoli nel destino, arrivato alla Sambenedettese realizza la sua prima rete in Italia proprio contro gli azzurri in Serie C che lo notano e lo portano alla corte di Mister Reja l’anno successivo.A “1 Football Club” è intervenuto Ciro Venerato, giornalista Rai. Cosa può riservare la lotta Champions “Non c’è una favorita, sarà una lotta al fotofinish. Il Milan stesso non mi dà certezze per una ...