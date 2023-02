Napoli, Nas in azione: chiusi 10 ristoranti in centro città (Di lunedì 27 febbraio 2023) Locali sporchi e alimenti mal conservati: chiusi 10 ristoranti etnici nel centro di Napoli. È questo il bilancio dell’ultima operazione dei Carabinieri del Nas di Napoli che, insieme al personale dell’Asl Napoli 1 centro, hanno controllato numerosi locali del capoluogo partenopeo. I controlli sono stati L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 27 febbraio 2023) Locali sporchi e alimenti mal conservati:10etnici neldi. È questo il bilancio dell’ultima operdei Carabinieri del Nas diche, insieme al personale dell’Asl, hanno controllato numerosi locali del capoluogo partenopeo. I controlli sono stati L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

