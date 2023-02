Napoli, Moggi: “Gli azzurri hanno anticipato la Lazio nell’operazione per Simeone” (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tra gli elementi fondamentali nei successi della squadra di Luciano Spalletti, compare anche la componente mentale, che ha condotto ad una coesione del gruppo. Infatti, anche se poco utilizzati, tutti i calciatori riescono ad immergersi al centro del progetto, riuscendo a fornire il massimo anche nei pochi minuti in cui scendono in campo. Tra gli esempi cardine compare Giovanni Simeone, il centravanti argentino, approdato nella passata finestra di calciomercato, è sempre risultato decisivo, come nella gara contro la Roma oppure quella contro l’Ajax. Ad analizzare l’approdo dell’attaccante classe ’95 è stato l’agente del calciatore attualmente di proprietà del Napoli, Alessandro Moggi, intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com, svelando un retroscena sull’approdo del Cholito sotto l’ombra del Vesuvio: “Anche la ... Leggi su contropiedeazzurro (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tra gli elementi fondamentali nei successi della squadra di Luciano Spalletti, compare anche la componente mentale, che ha condotto ad una coesione del gruppo. Infatti, anche se poco utilizzati, tutti i calciatori riescono ad immergersi al centro del progetto, riuscendo a fornire il massimo anche nei pochi minuti in cui scendono in campo. Tra gli esempi cardine compare Giovanni, il centravanti argentino, approdato nella passata finestra di calciomercato, è sempre risultato decisivo, come nella gara contro la Roma oppure quella contro l’Ajax. Ad analizzare l’approdo dell’attaccante classe ’95 è stato l’agente del calciatore attualmente di proprietà del, Alessandro, intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com, svelando un retroscena sull’approdo del Cholito sotto l’ombra del Vesuvio: “Anche la ...

