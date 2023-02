Napoli, l’ex Krool: “La squadra azzurra somiglia al mio Ajax” (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nel corso della trasmissione televisiva La Domenica Sportiva, in onda su Rai 2, è intervenuto Ruud Krool. l’ex difensore del Napoli ha parlato della grande stagione degli azzurri: “Il club campano può vincere Scudetto e Champions perché ha qualità, sia individuale che di squadra. Bisogna dare i meriti alla squadra e a Spalletti perché hanno creato veramente un bel gruppo, quasi potrebbero giocare in 9 perché anche in 10 hanno dimostrato di non subire niente”. Napoli, Ruud Krool: “Spalletti? Un grande allenatore” Luciano Spalletti Ruud Krool, che ha indossato la maglia del Napoli tra il 1980 e il 1984 collezionando un totale di 107 presenze, ha anche messo in risalto le qualità del tecnico della squadra ... Leggi su contropiedeazzurro (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nel corso della trasmissione televisiva La Domenica Sportiva, in onda su Rai 2, è intervenuto Ruuddifensore delha parlato della grande stagione degli azzurri: “Il club campano può vincere Scudetto e Champions perché ha qualità, sia individuale che di. Bisogna dare i meriti allae a Spalletti perché hanno creato veramente un bel gruppo, quasi potrebbero giocare in 9 perché anche in 10 hanno dimostrato di non subire niente”., Ruud: “Spalletti? Un grande allenatore” Luciano Spalletti Ruud, che ha indossato la maglia deltra il 1980 e il 1984 collezionando un totale di 107 presenze, ha anche messo in risalto le qualità del tecnico della...

