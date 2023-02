Napoli: le sette mosse chiave per lo scudetto (Di lunedì 27 febbraio 2023) Napoli,le sette mosse chiave per il successo: La squadra di Spalletti fa il vuoto alle proprie spalle: +18. Il Napoli di Luciano Spalletti è in testa alla classifica di Serie A con un vantaggio di 18 punti sulla seconda posizione dopo la sconfitta dell’Inter a Bologna. Questo successo è il risultato di sette mosse strategiche e rivoluzionarie messe in atto dal club partenopeo. La rivoluzione parte dalla scelta di Spalletti come allenatore, che ha permesso al club di liberarsi dai problemi che lo avevano afflitto per due anni consecutivi e di riprendere la sua autonomia economica. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha pianificato la vera rivoluzione, costruendo una rosa di giocatori adatta alle esigenze di Spalletti, tra cui Kvratskhelia, Olivera, Simeone e ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 27 febbraio 2023),leper il successo: La squadra di Spalletti fa il vuoto alle proprie spalle: +18. Ildi Luciano Spalletti è in testa alla classifica di Serie A con un vantaggio di 18 punti sulla seconda posizione dopo la sconfitta dell’Inter a Bologna. Questo successo è il risultato distrategiche e rivoluzionarie messe in atto dal club partenopeo. La rivoluzione parte dalla scelta di Spalletti come allenatore, che ha permesso al club di liberarsi dai problemi che lo avevano afflitto per due anni consecutivi e di riprendere la sua autonomia economica. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha pianificato la vera rivoluzione, costruendo una rosa di giocatori adatta alle esigenze di Spalletti, tra cui Kvratskhelia, Olivera, Simeone e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : Inter ? Milan ? Napoli ? Juventus ? Roma ? Fiorentina ? Lazio ? Sette squadre italiane agli ottavi di finale nelle… - infoitsport : Napoli: le sette mosse chiave per lo scudetto - 1926pe : RT @napolipiucom: Napoli: le sette mosse chiave per lo scudetto #napoli #serieA #Spalletti #ForzaNapoliSempre - napolipiucom : Napoli: le sette mosse chiave per lo scudetto #napoli #serieA #Spalletti #ForzaNapoliSempre - salvione : Napoli, scala reale: le sette mosse chiave -