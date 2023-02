Napoli-Lazio confermata venerdì: ecco perché poteva cambiare data (Di lunedì 27 febbraio 2023) Napoli-Lazio confermata venerdì 3 marzo alle 20.45 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Fuorigrotta Napoli-Lazio si giocherà regolarmente venerdì 3 marzo alle 20.45. Inizialmente la società partenopea ha comunicato che la partita sarebbe potuta essere oggetto di un cambio di data ed orario. Qual è il motivo? Gli appuntamenti nelle coppe europee. Lazio e Roma, infatti, devono giocare l’andata degli ottavi di finale (di Conference ed Europa League) in casa. Questo significa che entrambe giocheranno in casa nella stessa settimana (6-12 marzo). Ovviamente l’andata degli ottavi di finale di entrambe le competizioni è fissata per giovedì 9 marzo. Per questioni di importanza della competizione, la Roma ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 27 febbraio 2023)3 marzo alle 20.45 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Fuorigrottasi giocherà regolarmente3 marzo alle 20.45. Inizialmente la società partenopea ha comunicato che la partita sarebbe potuta essere oggetto di un cambio died orario. Qual è il motivo? Gli appuntamenti nelle coppe europee.e Roma, infatti, devono giocare l’andegli ottavi di finale (di Conference ed Europa League) in casa. Questo significa che entrambe giocheranno in casa nella stessa settimana (6-12 marzo). Ovviamente l’andegli ottavi di finale di entrambe le competizioni è fissata per giovedì 9 marzo. Per questioni di importanza della competizione, la Roma ...

