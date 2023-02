Napoli, il rinnovo Spalletti avverrà entro una data ben precisa (Di lunedì 27 febbraio 2023) Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica il rinnovo di Luciano Spalletti con il Napoli avverrà entro una data già stabilita. Luciano Spalletti potrebbe presto … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 27 febbraio 2023) Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica ildi Lucianocon ilunagià stabilita. Lucianopotrebbe presto … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoGiordano6 : +++Aggiornamento Kim+++ Il Napoli in forte pressing per il rinnovo: la richiesta degli agenti supera nettamente il… - antoniogaudin00 : RT @DomPepeLiberato: E' sempre bene ricordare che metà Napoli voleva il rinnovo di Gattuso per il cuore, il grande uomo e la grinta, ridiam… - HankSchrader88 : RT @DomPepeLiberato: E' sempre bene ricordare che metà Napoli voleva il rinnovo di Gattuso per il cuore, il grande uomo e la grinta, ridiam… - poostmelone : RT @DomPepeLiberato: E' sempre bene ricordare che metà Napoli voleva il rinnovo di Gattuso per il cuore, il grande uomo e la grinta, ridiam… - Andrencr : RT @DomPepeLiberato: E' sempre bene ricordare che metà Napoli voleva il rinnovo di Gattuso per il cuore, il grande uomo e la grinta, ridiam… -