Napoli | il report dell’allenamento | out Raspadori | permesso per Di Lorenzo

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Dopo la vittoria del Castellani contro l’Empoli di sabato 25 febbraio e la giornata libera concessa ai calciatori domenica 26, ilha ripreso gli allenamenti presso il Konami Training Center di Castel Volturno in preparazione della partita casalinga di venerdì 3 marzo contro la Lazio. Secondo quanto si apprende dal sito ufficiale della società partenopea, la squadra ha iniziato con una sessione di attivazione in palestra, per poi spostarsi in campo, dove ha svolto lavoro di potenziamento aerobico. Dopo un’esercitazione finalizzata al possesso palla, si è chiuso con una partita a campo ridotto. Ancora assente Giacomo, infortunato, mentre il capitano Giovanni Dinon ha partecipato alla seduta perfamiliare. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ?? Ultimo allenamento prima della partenza per Francoforte - sscnapoli : ?? La squadra è tornata in campo - sscnapoli : ?? Allenamento mattutino - Sportflash24 : #CALCIONAPOLI NEWS: report allenamento 27 febbraio 2023 ?? - SIMONE4ESPOSITO : RT @DiMarzio: #Napoli, il report dell'allenamento di questa mattina -

Dopo il successo di Empoli, ilha ripreso questa mattina gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Lazio in programma venerdì al Maradona alle ore 20.45 per la 25esima giornata ...Ildopo il successo contro l'Empoli, ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno, di seguito ilufficiale del club: Gli azzurri preparano il match contro la Lazio in programma venerdì al ...

Napoli, report dell'allenamento: Raspadori ha svolto terapie 100x100 Napoli

Napoli, report allenamento 24 febbraio – SSC Napoli SSC Napoli

Napoli - Report dell'allenamento odierno: Di Lorenzo non si allena ... GonfiaLaRete

Napoli, report dell'allenamento: risentimento muscolare per Raspadori 100x100 Napoli

Donadoni “Milan addio crisi, Napoli impressionante” siciliareport.it

Richiami in netto calo e Campania maglia nera per le quinte dosi. «Scendono ancora le vaccinazioni anti-Covid giornaliere (-25,8%) e rimangono scoperte 12 milioni di persone».Le province italiane con più auto elettriche: il Trentino-Alto Adige guida la svolta green d’Italia, ma nella classifica non mancano le sorprese ...