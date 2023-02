Napoli, Iannicelli: “L’espulsione di Mario Rui è stata sconsiderata” (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il 25 febbraio è andata in scena la sfida, valida per la quinta giornata del girone di ritorno della Serie A 2022-2023, tra Napoli ed Empoli. Sulle parole del tecnico azzurro Luciano Spalletti, si è soffermato il giornalista Peppe Iannicelli su OptiMagazine: “Nonostante il trionfo il mister ha “bacchettato” Mario Rui e Osimhen. Le parole del toscano sono fondamentali per il futuro della stagione. L’espulsione di Mario Rui è stata sconsiderata”. Mario RuiIl giornalista ha poi proseguito: “Il Napoli aveva il controllo totale della gara e in campionato ha un vantaggio irraggiungibile. La reazione non ha alcuna giustificazione ma spaventa. Allo stadio le sorti del match erano già state sancite, ma in un turno in Champions ad ... Leggi su contropiedeazzurro (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il 25 febbraio è andata in scena la sfida, valida per la quinta giornata del girone di ritorno della Serie A 2022-2023, traed Empoli. Sulle parole del tecnico azzurro Luciano Spalletti, si è soffermato il giornalista Peppesu OptiMagazine: “Nonostante il trionfo il mister ha “bacchettato”Rui e Osimhen. Le parole del toscano sono fondamentali per il futuro della stagione.diRui è”.RuiIl giornalista ha poi proseguito: “Ilaveva il controllo totale della gara e in campionato ha un vantaggio irraggiungibile. La reazione non ha alcuna giustificazione ma spaventa. Allo stadio le sorti del match erano già state sancite, ma in un turno in Champions ad ...

