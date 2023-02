Napoli Futsal, sconfitta in terra veronese: la Came Dosson si impone 4-3 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Passo falso del Napoli Futsal che si distrae in Veneto e viene superato dalla Came Dosson 4-3. Con identico punteggio cade anche l’Olimpus Roma tra le mura amiche con il Pescara. In classifica mantengono la vetta i ragazzi di David Marin a quota 48 punti, che devono recuperare ancora il match con la Meta Catania, ma sale al secondo posto proprio la formazione di Sylvio Rocha a quota 44, precedendo la Feldi Eboli e i capitolini entrambi a 43. Came Dosson-Napoli Futsal: il riassuto del match Il laterale Loris Di Guida porta i padroni di casa in vantaggio (9’47”) e il primo tempo si chiude sul punteggio di 1-0. Nella ripresa vanno a bersaglio altri tre marcatori diversi. In sequenza l’universale Josip Suton (22’39”), Juan Fran (24’31”) e il ... Leggi su contropiedeazzurro (Di lunedì 27 febbraio 2023) Passo falso delche si distrae in Veneto e viene superato dalla4-3. Con identico punteggio cade anche l’Olimpus Roma tra le mura amiche con il Pescara. In classifica mantengono la vetta i ragazzi di David Marin a quota 48 punti, che devono recuperare ancora il match con la Meta Catania, ma sale al secondo posto proprio la formazione di Sylvio Rocha a quota 44, precedendo la Feldi Eboli e i capitolini entrambi a 43.: il riassuto del match Il laterale Loris Di Guida porta i padroni di casa in vantaggio (9’47”) e il primo tempo si chiude sul punteggio di 1-0. Nella ripresa vanno a bersaglio altri tre marcatori diversi. In sequenza l’universale Josip Suton (22’39”), Juan Fran (24’31”) e il ...

