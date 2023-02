Napoli | fiocco rosa per Di Lorenzo | è nata la piccola Carolina | gli auguri della società

(Di lunedì 27 febbraio 2023)in casa Di. Nella giordi oggi, lunedì 27 febbraio 2023, il capitano delha saltato l’allenamentosquadra grazie ad un permesso familiare per stare vicino alla compagna Clarissa Franchi, che ha dato alla luce la. Si trattaseconda figlia per il terzino, che è già padre di Azzurra,nel maggio 2020. Laha fatto glial proprio leader con un Tweet, scrivendo: “Capitano! È, la secondogenita di Giovanni e Clarissa. Alla mamma, al papà e allaAzzurra un affettuosoo da tutta la SSC ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FIOCCO ROSA - Giovanni Di Lorenzo è di nuovo papà, è nata Carolina, la SSC Napoli: 'Auguri Capitano!' - susydigennaro : RT @napolimagazine: FIOCCO ROSA - Giovanni Di Lorenzo è di nuovo papà, è nata Carolina, la SSC Napoli: 'Auguri Capitano!' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FIOCCO ROSA - Giovanni Di Lorenzo è di nuovo papà, è nata Carolina, la SSC Napoli: 'Auguri Capitano!' - napolimagazine : FIOCCO ROSA - Giovanni Di Lorenzo è di nuovo papà, è nata Carolina, la SSC Napoli: 'Auguri Capitano!' - apetrazzuolo : FIOCCO ROSA - Giovanni Di Lorenzo è di nuovo papà, è nata Carolina, la SSC Napoli: 'Auguri Capitano!' -

È già tempo di pensare alla Lazio : iltorna in campo a 48 ore dalla sfida in campionato contro l'Empoli e pensa già al futuro. Venerdì sera si gioca nuovamente contro la Lazio, altra partita in cui non ci sarà Giacomo Raspadori : l'...Le ultime di Milano -in auto elettrica: due ore in più e 110 euro, contro i 76 del gasolio ... con unnero per un look charmant. Code basse e pulite da Genny con un ciuffo libero che ...

Napoli, fiocco rosa per Di Lorenzo: è nata Carolina ilmattino.it

Fiocco rosa nel Napoli, è nata la figlia di Ndombele Videoinformazioni

Napoli, Di Lorenzo abbandona l'allenamento: ecco il motivo! FantaMaster

CALCIO ECCELLENZA: IL ROLO RITROVA LA VITTORIA NEL ... Solo Dilettanti

Allegri è diventato nonno: il messaggio della Juve per la nascita del piccolo Filippo La Gazzetta dello Sport

È già tempo di pensare alla Lazio: il Napoli torna in campo a 48 ore dalla sfida in campionato contro l'Empoli e pensa già al futuro. Venerdì sera si gioca nuovamente contro la Lazio, altra partita in ...Fiocco azzurro nella famiglia del tecnico bianconero, la figlia Valentina è diventata mamma: si era sposata in gran segreto a Napoli nel settembre 2021 Massimiliano Allegri è diventato nonno. A darne ...