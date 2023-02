Napoli: ecco quanti punti mancano al Napoli per lo scudetto! Alla matematica non si sfugge (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il Napoli vola verso lo scudetto, si fa la conta di quanti mancano Alla squadra di Luciano Spalletti per la matematica vittoria del titolo. Il Bologna che vince contro l’Inter offre al Napoli la possibilità di andare a 18 punti di vantaggio sulle principali avversarie. A questo punto i bookmakers stanno addirittura pensando di escludere il Napoli dAlla vittoria del titolo, che già ha una quota al ribasso. Addirittura da Dazn hanno tolto il Napoli dAlla classifica, sembra quasi che gli azzurri non stiano partecipando al campionato, visto che la squadra di Spalletti non viene mostrata nemmeno in foto. Quota scudetto: i ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ilvola verso lo scudetto, si fa la conta disquadra di Luciano Spalletti per lavittoria del titolo. Il Bologna che vince contro l’Inter offre alla possibilità di andare a 18di vantaggio sulle principali avversarie. A questo punto i bookmakers stanno addirittura pensando di escludere ilvittoria del titolo, che già ha una quota al ribasso. Addirittura da Dazn hanno tolto ilclassifica, sembra quasi che gli azzurri non stiano partecipando al campionato, visto che la squadra di Spalletti non viene mostrata nemmeno in foto. Quota scudetto: i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RomeoMJ : Ecco le parole del presidente... Anche a Lille si ricordano dell'onestà del suo Napoli, così come in comune che non… - infoitsport : Napoli: ecco quanti punti mancano al Napoli per lo scudetto! Alla matematica non si sfugge - infoitsport : Scudetto Napoli, ecco quanti punti bastano per la certezza aritmetica - davideroberti_ : ???Ecco la mia intervista a @gippu1 sul momento del #Milan???? - MarekNapoli : RT @tuttonapoli: L’editoriale di Chiariello: “Nel Napoli c’è un’ossessione meravigliosa, ecco cosa ha detto Spalletti alla squadra” https:/… -